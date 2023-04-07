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В социальных сетях опубликованы первые видео и фотографии, где видно американские бронетранспортеры Stryker, оснащенные минными тралами в зоне СВО.

Такие машины имеют легкие минные тралы LWMR каткового типа, которые используются в наступательных операциях для проведения разминирования.

В начале года Пентагон сообщил об отправке Вооруженным силам Украины 20 единиц такой техники. Скорее всего, часть обещанных Stryker уже находится на Украине.

Российская сторона уже несколько раз заявляла о том, что западные страны стремятся продлить украинский конфликт с помощью поставок вооружения и снарядов. Министерство обороны России отметило, что все военные грузы, поставляемые в Киев, будут законными целями для ударов со стороны Вооруженных сил России.

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