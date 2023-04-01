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На Купянском направлении украинская штурмовая группа нарвалась на минный шлагбаум, установленный инженерами Северного флота, и была полностью уничтожена, сообщает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты рассказали, что боевики предприняли попытку наступления. Они собрали боевые машины пехоты и отправились к позициям ВС РФ. Но их планы были раскрыты заранее, поэтому российские военные хорошо подготовились к встрече.

В какой-то момент головная машина наехала на несколько противотанковых мин, соединенных между собой тросом. Раздался мощный взрыв, который уничтожил и БМП, и следующих прямо за ней боевиков. Атака оказалась сорвана.

В настоящий момент на Купянском направлении идут позиционные бои, украинские ВС усиливают оборону, намереваясь не допустить освобождения этой части Харьковской области российскими ВС.

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