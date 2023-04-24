В воскресенье утром появилась информация о появлении на левом берегу Днепра «плацдарма» ВСУ, который якобы будет использован для контрнаступления. Военные корреспонденты «Русской весны» опровергли это сообщение и отметили, что на самом деле ситуация выглядит не так уж радужно для украинских боевиков.

Они действительно заняли позиции в районе Дач, однако на этом участке береговой линии нет ни хороших автомобильных дорог для передвижения техники, ни условий для ведения полномасштабных боевых действий. Там сплошные болота, пройти которые достаточно сложно.

Именно поэтому и появление боевиков ВСУ в этом районе, и громкие заявления о «плацдарме» для контрнаступления, которые уже делают киевские политики – это очередной пропагандистский ход. Отсутствие даже минимального пространства не позволит украинской армии начать контратакующие действия на левом берегу Днепра, поэтому “плацдарм” посреди болот остается абсолютно бесполезным.