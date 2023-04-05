Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС решили применить установку разминирования УР-77 «Змей Горыныч» («Метеорит»), но не сумели поразить цель. В результате ужасающей силы взрыв раздался на пустыре и зафиксировал бездарное расходование боеприпасов боевиками ВСУ.

Видеозапись этого удара выложили в Сеть военные корреспонденты «Русской весны». Они отметили, что боевики пытались нанести удар по одному из домов. Но не попали в намеченную мишень.

Снаряд «Змея Горыныча» ударил по пустырю близ Корсунской улицы, на котором не было ни российских военных, ни боевой техники.

Напомним, что УР-77 может использоваться для нанесения ударов по наземным целям. Но основное предназначение этой установки – проделывание проходов в минных полях.

Вам может понравиться

Военный эксперт Дандыкин сообщил об атаках ВС Украины на сухопутный коридор в Крым

Удары с применением реактивных систем залпового огня HIMARS по Мелитополю, а также полеты беспилотников над Крымом, призванные запугать местное население, могут указывать на подготовку украинских боевиков к наступлению на сухопутный

«Известия» показали успешную атаку дрона по позициям ВСУ

Бойцы российского батальона «Призрак» максимально эффективно используют беспилотники для ударов по позициям украинских боевиков. Корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что в районе Спорного военнослужащие управляют квадрокоптерами и сбрасывают взрывные устройства

Политолог Беннетт: За убийством Татарского стоят Украина, США, Великобритания и Израиль

Убийство военного корреспондента Владлена Татарского – это совместная операция Великобритании, Украины и Соединенных Штатов. Исполнение взяли на себя украинские радикалы, а Запад занимался организацией, считает американский политолог Скотт Беннет. Он