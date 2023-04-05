Украинские ВС решили применить установку разминирования УР-77 «Змей Горыныч» («Метеорит»), но не сумели поразить цель. В результате ужасающей силы взрыв раздался на пустыре и зафиксировал бездарное расходование боеприпасов боевиками ВСУ.

Видеозапись этого удара выложили в Сеть военные корреспонденты «Русской весны». Они отметили, что боевики пытались нанести удар по одному из домов. Но не попали в намеченную мишень.

Снаряд «Змея Горыныча» ударил по пустырю близ Корсунской улицы, на котором не было ни российских военных, ни боевой техники.

Напомним, что УР-77 может использоваться для нанесения ударов по наземным целям. Но основное предназначение этой установки – проделывание проходов в минных полях.