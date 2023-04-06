ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские боевики в Угледаре все чаще сообщают об использовании Россией «умных» бомб для нанесения ударов по их позициям. ВС РФ нашли простой и относительно дешевый способ заменить дорогостоящие ракеты, устанавливая на обычные авиабомбы модули навигации ГЛОНАСС и стабилизаторы для длительного планирования, передает портал «Русская весна».

На одном из видео, сделанном в непосредственной близости от Южнодонбасской шахты №1, запечатлена огромная воронка, в которую провалился украинский внедорожник после мощного удара. Нанесен он именно такой бомбой. Обычные ФАБ-500 с новым оборудованием получают возможность преодолевать расстояния до 50 километров, благодаря чему самолету-носителю не нужно входить в зону действия вражеской ПВО.

Напомним, что бои за Угледар продолжаются, но боевики ВСУ за несколько последних лет понастроили в городе огромное количество укреплений, не позволяющих быстро освободить его в результате штурма. «Умные» бомбы дают возможность эффективно разрушать фортификационные сооружения и обеспечивать продвижение штурмовых подразделений.

Вам может понравиться

Эксперт Шурыгин: российскую армию ждут тяжёлые бои в зоне СВО

Российская армия, возможно, не сможет остановить контрнаступление ВСУ на первом рубеже, однако стратегических целей украинские военные всё же не достигнут. После провального контрнаступления у Киева не останется сил для ведения

Сладков продемонстрировал оборонительные сооружения в Херсонской и Запорожской областях

Российские ВС не теряли времени напрасно и подготовились к отражению контрнаступления ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Военный корреспондент Александр Сладков снял на видел отдельные фортификационные сооружения. В обеих областях

Экс-министр обороны Польши: отправленное на Украину вооружение замещается не лучшей техникой

Неприятную правду обнародовал бывший министр обороны Польши Януш Земке. По его словам, тяжёлая военная техника, которую страна отправляет на Украину, замещается не лучшими образцами иностранного производства. Об этом экс-глава военного