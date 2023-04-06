Украинские боевики в Угледаре все чаще сообщают об использовании Россией «умных» бомб для нанесения ударов по их позициям. ВС РФ нашли простой и относительно дешевый способ заменить дорогостоящие ракеты, устанавливая на обычные авиабомбы модули навигации ГЛОНАСС и стабилизаторы для длительного планирования, передает портал «Русская весна».

На одном из видео, сделанном в непосредственной близости от Южнодонбасской шахты №1, запечатлена огромная воронка, в которую провалился украинский внедорожник после мощного удара. Нанесен он именно такой бомбой. Обычные ФАБ-500 с новым оборудованием получают возможность преодолевать расстояния до 50 километров, благодаря чему самолету-носителю не нужно входить в зону действия вражеской ПВО.

Напомним, что бои за Угледар продолжаются, но боевики ВСУ за несколько последних лет понастроили в городе огромное количество укреплений, не позволяющих быстро освободить его в результате штурма. «Умные» бомбы дают возможность эффективно разрушать фортификационные сооружения и обеспечивать продвижение штурмовых подразделений.