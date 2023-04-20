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Вафия аль-Хусейни, жительница Судана в возрасте 23 лет, которая два года назад окончила кафедру русского языка в университете Хартума, в разговоре по телефону с обозревателем aif.ru описала ужасающую обстановку, которая сейчас наблюдается в столице Судана.

Она сообщила, что живет в районе аэропорта, который находится всего в 5 минутах езды от центра города, где происходят самые тяжелые бои. При этом погода достигает +40 градусов, а на улицах лежат убитые люди. Тела мертвых не убираются, поэтому запах настолько невыносим, что Вафия не может даже открыть окно.

Люди, выходящие на улицу за хлебом, попадают под обстрелы и погибают. В городе нет электричества, вода идет из крана, но интернет уже три дня не работает. Многие знакомые и друзья Вафии бежали из Хартума без вещей, пешком, так как в городе скоро будет гуманитарная катастрофа.

Но ни одна из сторон вооруженного конфликта не хочет уступать. Вафия умоляет Россию и Китай организовать переговоры, чтобы остановить огонь, так как на Америку надежды нет. По ее словам, страшно подумать, что будет со всеми, если посольство России будет эвакуировано.

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