Боевики 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ называют ситуацию в Авдеевке катастрофической. Они заявляют, что российские подразделения после взятия Красногоровки сразу вошли в город, а отражать штурм у украинской армии просто не хватит сил.

По словам военных, половина их бригады уже уничтожена. Всякое снабжение отсутствует, медикаменты, еда, патроны и снаряды на исходе.

По словам боевиков, их бросило командование, убывшее в неизвестном направлении. В своем видеообращении бойцы также требуют срочно вывести их из Авдеевки, пока еще есть такая возможность. В противном случае ВСУ ожидают новые серьезные потери.

Портал «Русская весна» отмечает, что видеозапись, опубликованную в Сети, прокомментировали военнослужащие других украинских подразделений. Они подтвердили, что ситуация в Авдеевке действительно крайне сложная.