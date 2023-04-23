Как отмечает в своем материале издание Ziare, румынский сенатор Диана Шошоакэ закричала «Слава Москве» во время своего выступления с трибуны парламента в ответ на обвинения о связях с Российской Федерацией.

Сообщается, что один из депутатов обвинил румынского сенатора в том, что ее ноутбук связан с Россией. В ответ на обвинения Диана Шошоакэ с трибуны парламента заявила, что ее ноутбук принадлежит сенату, а доступ в Интернет осуществляется через сеть Wi-Fi, работающей в палате депутатов. Поэтому румынский сенатор сделала вывод, что румынская палата депутатов находится на прямой связи с Россией. В заключение своего выступления сенатор выкрикнула: «Слава Москве».

Напомним, что Шошоакэ представила в румынском парламенте законопроект, предусматривающий объединение с Молдавией. Также румынский сенатор внесла на рассмотрение депутатов еще один законопроект о разрыве добрососедских отношений между Румынией и Украиной.