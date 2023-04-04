ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Неопытность украинских операторов беспилотных летательных аппаратов приводит к тому, что ВСУ в Артёмовске уже потеряли значительную часть квадрокоптеров. Их используют в целях разведки. Об этом сообщает RT.

По некоторым данным, разведподразделения только одного механизированного батальона ВСУ в месяц теряют до 150 дронов. При том что потребности такого батальона составляют до 500 беспилотников ежемесячно.

Основная проблема, как пишет RT, – отсутствие в украинской армии централизованной системы обучения операторов дронов. Постигать тонкости управления беспилотниками мобилизованным украинским военным приходится уже на передовой. При это средний возраст оператора квадрокоптера постоянно увеличивается. И сейчас он достигает примерно 40 лет.

Боевые действия в зоне СВО продемонстрировали важность использования беспилотных летательных аппаратов. С помощью дронов можно наносить удары по позициям противника, использовать квадрокоптеры в качестве средств разведки, а также для корректировки артиллерийского огня.

Вам может понравиться

“РВ”: под Артёмовском ликвидированы два высокопоставленных украинских офицера

Российские силы продолжают теснить ВСУ в Артёмовске (Бахмуте). Украинские войска несут тяжёлые потери. Издание “Русская Весна” (“РВ”) сообщает о ликвидации во время боевых действий двух высокопоставленных украинских офицеров. Речь идёт

Авиация ВС РФ уничтожает боевую технику и опорные пункты ВСУ под Авдеевкой

Российская авиация существенно облегчает пехоте и мотострелковым подразделениям наступление на Авдеевку. Она наносит сокрушительные удары по позициям противника, уничтожая живую силу и технику, а также подавляя попытки перейти к контратакующим

Стирание границ: Украина вводит единые пункты пропуска с западными соседями

В ближайшее время в парламенты Украины и Польши поступит договор, согласно которому на границе между двумя государствами начнут работать единые пункты пропуска. То есть фактически, Киев и Варшава намерены стереть