Неопытность украинских операторов беспилотных летательных аппаратов приводит к тому, что ВСУ в Артёмовске уже потеряли значительную часть квадрокоптеров. Их используют в целях разведки. Об этом сообщает RT.

По некоторым данным, разведподразделения только одного механизированного батальона ВСУ в месяц теряют до 150 дронов. При том что потребности такого батальона составляют до 500 беспилотников ежемесячно.

Основная проблема, как пишет RT, – отсутствие в украинской армии централизованной системы обучения операторов дронов. Постигать тонкости управления беспилотниками мобилизованным украинским военным приходится уже на передовой. При это средний возраст оператора квадрокоптера постоянно увеличивается. И сейчас он достигает примерно 40 лет.

Боевые действия в зоне СВО продемонстрировали важность использования беспилотных летательных аппаратов. С помощью дронов можно наносить удары по позициям противника, использовать квадрокоптеры в качестве средств разведки, а также для корректировки артиллерийского огня.