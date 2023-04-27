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Разведывательное подразделение БАРС «Каскад» рассказало, что ВСУ ведут интенсивную подготовку к контрнаступлению. Бойцы сообщили, что с воздуха хорошо видно, как противник сосредотачивает силы для решающего удара.

Депутат Госдумы Олег Колесников, который входит в состав отряда, рассказал, что Киев перебрасывает личный состав, оборудует новые склады с горюче-смазочными материалами, стягивает технику, подготавливает бензовозы для доставки топлива к боевым машинам.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ начнется гораздо раньше, чем об этом станет известно жителям страны. Он отметил, что сейчас планка по контратакующим действиям слишком завышается и призвал не гадать ни о дате операции, ни о ее результатах.

Колесников пояснил, что хотя подготовка осуществляется тайно, с воздуха видны признаки скорого перехода Киева к контрнаступлению. Однако российские ВС готовы его отразить.

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