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Личность украинского хирурга, который на видео хвастал издевательствами над российскими военнопленными, установили хакеры группы RaHDit. Они сообщили, что медик участвует в боевых действиях еще со времен так называемой «антитеррористической операции», которую Киев объявил в 2014 году.

37-летний хирург Андрей Дмитришин – уроженец населенного пункта Дзвиняч Иван-Франковской области. На записи он заявляет, что зовут его Владимир Васильевич. Также «врач» гордо сообщает, что удаляет органы у российских бойцов, не используя наркоз, и получает от этого “удовольствие”.

Напомним, что украинские боевики неоднократно расстреливали врачей ВС РФ. Об одном из таких эпизодов рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. Он сообщил, что военнослужащие противника убили группу медиков, которая направлялась в Угледар, полностью игнорируя опознавательные знаки, указывающие на принадлежность к медицинской службе.

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