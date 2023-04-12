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12 апреля – ИА Discover24.ru. Предложение об объявлении временного перемирия на праздник Пасхи в зоне проведения специальной военной операции России на Украине кажется довольно странным, с учетом того, что шансы на положительную реакцию со стороны властей Киева крайне низки.

Такое мнение выразил представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, ссылаясь на отсутствие поддержки со стороны Украины в ответ на предложение о перемирии, которое делалось на Рождество.

Он отметил, что было бы странным повторять такое предложение в настоящее время, учитывая прошлый опыт. А у властей Киева нет желания для переговоров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что инициативы о временном пасхальном перемирии с Украиной в зоне спецоперации отсутствуют.

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