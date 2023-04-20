В четверг, 20 апреля, Минобороны РФ сообщило о новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Подразделение армии РФ под командованием старшего сержанта понтонно-переправочного батальона Александра Роженкова эвакуировало мирное население освобожденных населенных пунктов, которые обстреливались украинскими националистами.

После очередного артобстрела был уничтожен единственный мост через реку, но Роженков решил лично провести инженерную разведку реки на предмет установки мостовой переправы. Затем было организовано наведение моста личным составом подразделения.

Противник обнаружил деятельность российских военных и приступил к массированному минометному обстрелу наводимой переправы. Однако Роженков организовал отражение нападения, пока часть подразделения возводила переправу.

Решения старшего сержанта обеспечили своевременное наведение моста и эвакуацию мирного населения без потерь.