ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В четверг, 20 апреля, Минобороны РФ сообщило о новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Подразделение армии РФ под командованием старшего сержанта понтонно-переправочного батальона Александра Роженкова эвакуировало мирное население освобожденных населенных пунктов, которые обстреливались украинскими националистами.

После очередного артобстрела был уничтожен единственный мост через реку, но Роженков решил лично провести инженерную разведку реки на предмет установки мостовой переправы. Затем было организовано наведение моста личным составом подразделения.

Противник обнаружил деятельность российских военных и приступил к массированному минометному обстрелу наводимой переправы. Однако Роженков организовал отражение нападения, пока часть подразделения возводила переправу.

Решения старшего сержанта обеспечили своевременное наведение моста и эвакуацию мирного населения без потерь.

Вам может понравиться

«Все боятся умереть»: молодые украинцы не хотят ехать на фронт

France info сообщает, что население Украины уже не так активно откликается на мобилизационные призывы и не стоит в длинных очередях перед военными комиссариатами. Студенты, которые проходят медицинские осмотры, рассказали, что

Украинские бронегруппы пошли в контратаку у Кременной, но были разбиты

Согласно информации издания «Русская Весна», бронированные группировки Вооруженных Сил Украины предприняли попытку контратаки у Кременной, но были уничтожены силами спецназа «Отважные» Вооруженных сил Российской Федерации. Начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС

Военкор Котенок назвал наступление ВСУ угрозой для Москвы и допустил высадку десанта в Крыму

Военкор Юрий Котенок рассказал возможное развитие контрнаступления ВС Украины и отметил, что враг уже собрал большое количество силы около Николаева и на реке Днепр. Он добавил, что армия Украины захватила