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Как сообщает Мурад Газдиев, военкор портала RT, в лесах в районе Кременной танк Т-72 российской армии справился с задачей уничтожения целого отряда боевиков ВСУ, расстреляв их в упор.

Отмечается, что изначально экипаж танка был направлен на эвакуацию раненых солдат и подавление огня со стороны противника, но после того, как в него попала противотанковая граната, выпущенная неприятелем, танк перешел в режим боя.

В результате «ювелирной работы» командира экипажа танка и бронегруппы под названием «Кащей» практически все сооружения и личный состав неприятеля были полностью уничтожены. Это уже не первый раз, когда танкисты «Урала» (Центральный Военный округ) демонстрируют высокую эффективность в боевых действиях.

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