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В районе населенного пункта Водяное, который находится под Донецком, спецназ российской армии уничтожили колонну украинской бронетехники. На ней перемещались солдаты ВСУ, и в основном это были западные машины. Колонна была направлена на атаку позиций российских военнослужащих, но была остановлена, а затем уничтожена.

На опубликованных кадрах в канале Телеграм  «Военкоры Русской весны» видно, как одна из украинских бронемашин взрывается.

Ранее украинские Вооруженные силы сделали попытку провести контрнаступление под Угледаром на территории Донецкой республики.

Напомним, что в феврале 2022 года президент России Владимир Путин сообщил о начале военной спецоперации на территории Донбасса в ответ на просьбу властей ЛНР и ДНР о помощи в защите мирных жителей.

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