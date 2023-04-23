На Краснолиманском направлении российский снайпер выявил передвижение четверых разведчиков вооруженных сил Украины в лесном массиве. Наблюдая противника через тепловизор, снайпер ВС России открыл огонь на поражение. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Кремлевская прачка».

На опубликованных кадрах, можно увидеть, как российский снайпер 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения точными выстрелами ликвидирует членов разведывательной группы вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике.

Сообщается, что трое украинских разведчиков были ликвидированы на месте, а четвертый получил ранение. Раненому бойцу вооруженных сил Украины оказали первую помощь после чего его допросили. Оказалось, что раненый украинский боец служит в 100-й бригаде территориальной обороны ВСУ, а ближайший опорный пункт украинских военнослужащих находится в 400 метрах.