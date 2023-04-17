Артиллерийские системы Caesar и танки Leopard 1. Такую технику получат ВСУ от Дании в скором времени. Об этом в беседе с “Известиями” рассказал российский посол в этой стране Владимир Барбин.

По словам дипломата, первая партия техники должна поступить на Украину уже в мае. Тогда будет поставлено почти два десятка указанных артиллерийских систем. Передать танки планируют летом. Помимо этого Барбин уточнили, что власти Дании рассматривают варианты поставить на Украину и боевую авиацию: самолёты F-16.

Российский посол отметил: Копенгаген “свято верит”, что Запад с помощью Украины сможет нанести поражение России. При этом судьба самой Украины датчан мало интересует.

“Известия” напоминают, что ранее Дания уже оказывала Киеву военную помощь: поставляла боеприпасы, бронетехнику, системы ПВО и так далее.