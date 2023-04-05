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Телеграм-канал Минобороны РФ рассказал о подвиге огнеметчика с позывным «Шмель», сумевшим уничтожить позиции украинской армии. Боец находился под огнем противника, но все же сумел с честью выйти из положения и выполнить боевую задачу.

Сам герой сообщил, что от него требовалось уничтожить расчет украинского станкового автоматического гранатомета АГС-17. Боец рассчитал расстояния и атаковал противника с 1100 метров, хотя огнемет способен поражать цели с дистанции до километра.

По слова огнеметчика, поразить боевиков ВСУ удалось, так как он находился на возвышенности. При этом пришлось встать, так как рельеф не позволял видеть противника из положения лежа. Находясь под плотным огнем, боец все же выполнил задачу – он выжег расчет вражеского АГС и ликвидировал украинских снайперов, прикрывавших гранатометчиков.

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