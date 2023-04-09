Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

9 апреля – ИА Discover24.ru. Российский фрегат «Адмирал Горшков» провел учение в Красном море и на всех парах отправился в Средиземное, считающееся «задним двором НАТО», пишет портал Avia.Pro. Эксперты напоминают, что корабль несет на борту 16 гиперзвуковых ракет «Циркон», появившихся на вооружении ВС РФ в прошлом году.

Помимо этих боезарядов, фрегат вооружен крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными «Ониксами», оснащен артиллерийской и зенитно-ракетной установками АК-630М и «Полимент-Редут». Также на борту имеется торпедный аппарат для поражения надводных и подводных целей.

Появление «Адмирала Горшкова» в Средиземном море представляет для НАТО серьезную опасность, так как в его распоряжении нет систем, способных перехватывать гиперзвуковые ракеты. Не исключено, что фрегат станет мощным инструментом сдерживания Альянса от опрометчивых шагов, направленных на помощь Украине.

Вам может понравиться

Дандыкин объяснил причину попыток проникновения украинских ДРГ в Брянскую область

Российский военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин прокомментировал попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области. По его словам, украинскому командованию очень выгодно перед тем, как

Пентагон разбирается, как в Сеть утекли секретные документы о наращивании сил ВСУ перед контрнаступлением

Минобороны США знает, что в Интернете появились копии секретных документов о том, как идёт подготовка ВСУ к контрнаступлению, и сейчас ведомство “изучает этот вопрос”. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона

РВ: Штурмовики ЧВК «Вагнер» прорвались к трассе Т-0504, устраивая адскую ночь для ВСУ

Минувшая ночь стала по-настоящему «адской» для боевиков ВС Украины под Артемовском, так как штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» сумели выйти к трассе Т-0504. Сами украинские военные в социальных сетях и мессенджерах