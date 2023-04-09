9 апреля – ИА Discover24.ru. Российский фрегат «Адмирал Горшков» провел учение в Красном море и на всех парах отправился в Средиземное, считающееся «задним двором НАТО», пишет портал Avia.Pro. Эксперты напоминают, что корабль несет на борту 16 гиперзвуковых ракет «Циркон», появившихся на вооружении ВС РФ в прошлом году.

Помимо этих боезарядов, фрегат вооружен крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными «Ониксами», оснащен артиллерийской и зенитно-ракетной установками АК-630М и «Полимент-Редут». Также на борту имеется торпедный аппарат для поражения надводных и подводных целей.

Появление «Адмирала Горшкова» в Средиземном море представляет для НАТО серьезную опасность, так как в его распоряжении нет систем, способных перехватывать гиперзвуковые ракеты. Не исключено, что фрегат станет мощным инструментом сдерживания Альянса от опрометчивых шагов, направленных на помощь Украине.