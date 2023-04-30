Зенитчики 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожили вражеский беспилотный аппарат Bayraktar TB2, который корректировал удары украинской артиллерии по позициям ВС РФ. Один из бойцов с позывным «Ректор» рассказал РИА Новости, что турецкие дроны, применяемые ВСУ, больше напоминают «полуучебные цели».

По словам военнослужащего, зенитчики сперва выследили дрон, затем проверили его на принадлежность ВС РФ, чтобы случайно не подстрелить свой БПЛА. После этого бы нанесен удар, сразу же уничтоживший «Байрактар».

«Ректор» отметил, что в ходе обучения на полигоне бойцам приходилось сбивать и более сложные воздушные цели. Турецкие же ударно-разведывательные беспилотники приобрели популярность за счет рекламы, но на деле они сильно переоценены, так как обладают весьма слабыми возможностями.