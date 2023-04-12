12 апреля – ИА Discover24.ru. На территории Артемовска (укр. название Бахмут) российские подразделения ВДВ сковали на флангах штурмовые отряды ВСУ и активно уничтожают остатки подразделений неприятеля. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Он также сообщил, что на Купянском направлении были остановлены три диверсионно-разведывательные группы врага. Согласно информации издания «Свободная Пресса», за минувшие сутки потери армии Украины составили до 180 человек живой силы, также ВСУ потеряли одну гаубицу Д-30 на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

На Краснолиманском направлении было ликвидировано более 80 солдат армии Украины, а в направлении Херсона до 50. ВКС России также сбили украинский Су-24.

На Донецком направлении потери украинцев составили более 24 солдат, включая две диверсионно-разведывательные группы, а в направлении Купянска – более 30 человек.