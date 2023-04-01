Операторы БПЛА 123-й бригады ВС РФ, которая ранее была 2-й бригадой ЛНР, продемонстрировали ювелирную работу. Они сбросили с дрона взрывное устройство на цистерну с топливом, находившуюся в опорном пункте боевиков ВСУ.

На видеозаписи, появившейся в Сети, видно, как дрон заходит на цель, а затем попадает гранатой точно по цистерне. Раздается мощный взрыв, который сопровождается сильным пожаром.

Боевики ВСУ, которые находились рядом с цистерной, начали разбегаться в разные стороны. При этом хорошо видно, что на многих из них горит обмундирование. Они мечутся по территории, пытаясь найти способ погасить огонь.

Напомним, ВС РФ задействует беспилотные аппараты для ударов по окопам, опорным пунктам, бронетехнике противника. Ранее в Сети появлялось видео с танком, который дрон уничтожил, сбросив гранату прямо в открытый люк.