ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Разведывательно-ударный беспилотник «Иноходец-РУ» разбил колонну техники ВСУ на Авдеевском направлении. Для этого использовались ракеты Х-БПЛА с термобарической боевой частью, которые воспламеняются при взрыве, сообщил телеграм-канал «Военная хроника».

Одновременно с ударами по технике противника дрон отлично справился и с разведывательной миссией. Он обнаружил минометные позиции ВСУ и склад с боеприпасами. Координаты этих объектов были отправлены артиллерийским подразделениям, которые отработали максимально быстро и четко.

Напомним, один из боевиков ВСУ ранее рассказал о ситуации под Авдеевкой. Он отметил, что командование украинской армии относится к военнослужащим как к пушечному мясу, на подразделение выделяет не более одного ПТРК Javelin, а также отправляет на позиции по 2-3 человека, которые просто физически не в состоянии справиться с превосходящими силами ВС РФ.

Вам может понравиться

Bild: Военкор из Германии зафиксировал среди солдат ВСУ в Бахмуте чувство безнадежности

ВСУ закрыли Артемовск для прессы, однако журналист немецкого издания Bild все же сумел прорваться в город и оценить обстановку. Он заявил, что у солдат ВСУ отчетливо просматривается чувство безнадеги. Пока

ВСУ бросают в Артёмовск солдат, которые ни разу в жизни не стреляли

Украинская армия испытывает серьёзные проблемы с личным составом. Особенно это касается обороны Артёмовска (Бахмута). ВСУ отправляют на передовую совершенно неподготовленных бойцов. Некоторые даже не умеют снаряжать магазины автоматов. Об этом

«РВ»: В боях за Угледар спецназ уничтожает позиции ВСУ «сапогом»

Бойцы ВС РФ на Угледарском направлении успешно применяют станковый гранатомет СПГ-9, который в армии называют «сапогом». Они атакуют цели противника, обнаруживаемые беспилотными летательными аппаратами, передает портал «Русская весна». Военные корреспонденты