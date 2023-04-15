Разведывательно-ударный беспилотник «Иноходец-РУ» разбил колонну техники ВСУ на Авдеевском направлении. Для этого использовались ракеты Х-БПЛА с термобарической боевой частью, которые воспламеняются при взрыве, сообщил телеграм-канал «Военная хроника».

Одновременно с ударами по технике противника дрон отлично справился и с разведывательной миссией. Он обнаружил минометные позиции ВСУ и склад с боеприпасами. Координаты этих объектов были отправлены артиллерийским подразделениям, которые отработали максимально быстро и четко.

Напомним, один из боевиков ВСУ ранее рассказал о ситуации под Авдеевкой. Он отметил, что командование украинской армии относится к военнослужащим как к пушечному мясу, на подразделение выделяет не более одного ПТРК Javelin, а также отправляет на позиции по 2-3 человека, которые просто физически не в состоянии справиться с превосходящими силами ВС РФ.