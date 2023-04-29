Российские ВС наносят массированные ракетные удары по местам временного размещения резервных подразделений ВСУ. Они рассчитывают сорвать контрнаступление противника, уничтожая его подразделения и не давая возможности подготовить подкрепление для находящихся на передовой частей.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что групповым ракетным ударом резервные подразделения были уничтожены. Российские ВС не дали ВФУ осуществить переброску войск.

Для атаки использовались высокоточные ракеты, которые уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ, поразили все намеченные цели.

Конашенков также добавил, что ВС РФ уничтожают не только украинские подразделения, но и командные пункты ВСУ и коммуникации противника.