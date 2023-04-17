Военные эксперты считают, что Авдеевка позже превратиться для украинской армии во второй Артемовск. Так ли это, покажет время, а сейчас на данном направлении продолжаются боевые действия. Причем иногда ВСУ пытаются переходить в контрнаступление, намереваясь прорвать оборону ВС РФ.

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись одного из таких боев. Киев бросил в прорыв боевые машины пехоты и танки, но это не помогло достичь результата. По противнику открыла огонь российская артиллерия, которая заставила ВСУ отступать.

При этом многие боевые машины так и остались на месте сражения. Некоторые из них получили повреждения и могут быть при желании отремонтированы, но большинство уничтожены и окончательно выведены из строя.