Киев бросил подразделение бронетехники в контрнаступление на Червоно-дибровском участке, но попытка провалилась из-за бдительности российской разведки. После обнаружения группы противника была задействована авиация – ракетный удар штурмовиков Су-25 заставил ВСУ отступать, понеся серьезные потери в технике и живой силе.



Еще один прорыв украинские подразделения попытались осуществить на Ямполовском участке линии соприкосновения в ДНР. Бронегруппа 25-й воздушно-десантной бригады пошла в атаку на российские позиции, однако попала под плотный огонь артиллерии. В результате все боевые машины были уничтожены, уцелевшие боевики разбежались, сообщает пресс-служба группировки войск «Центр».

ВС РФ активно задействуют разведывательные дроны, которые ведут наблюдение за противником. Кроме того, четко работает разведка, которая моментально обнаруживает любые попытки контратакующих действий противника.