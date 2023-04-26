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Как отмечает в своем материале издание «Российская газета», российский оружейник Владислав Лобаев впервые назвал примерное количество ликвидированных бойцов украинской армии из снайперских винтовок его производства.

Свое заявление Лобаев приурочил ко Дню снайпера, который вооруженные силы Российской Федерации отмечают 26 апреля. По словам российского конструктора, если верить данным одной очень авторитетной организации, потери личного состава вооруженных сил Украины от использования на фронте всего модельного ряда винтовок Лобаева составили примерно 7 тысяч человек. При этом данная информация 4-х месячной давности.

Поэтому Лобаев подчеркнул, что смело можно умножать данное количество на коэффициент в 1,5, поскольку количество снайперских винтовок Лобаева на фронте в передовых подразделениях растет с каждым днем. Конструктор также добавил, что каждый результативный выстрел снайперов подразделений ВС России записывается на видео, после чего производитель анализирует нюансы применения своего изделия в реальных боевых условиях.

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