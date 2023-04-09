9 апреля – ИА Discover24.ru. По приказу замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова в составе ВС РФ будут созданы ударные спецподразделения, основной задачей которых станет противостояние танковым дивизиям ВСУ, при помощи которых украинское командование планирует нанести контрудар.

Стоит отметить, что ВСУ испытывают многочисленные проблемы при подготовке к планируемому масштабному наступлению. Исходя из заявлений главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса, странами Североатлантического альянса было обещано для ВСУ 160 единиц немецких Leopard, 60 из которых представлены в последней модификации, а оставшиеся 100 считаются морально устаревшими.

Однако на данный момент Западом еще не было поставлено достаточное количество боевых машин, чтобы полностью укомплектовать 4 танковых батальона. Также отмечается, что США, в свою очередь, затягивают с поставками своих танков Abrams. А новость о подготовке «штурмовиков Евкурова», которые намереваются сжечь дотла натовские бронемашины, совершенно не мотивирует ВСУ к будущему контрнаступлению.