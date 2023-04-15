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Мартовский удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Львовской области сорвал планы контрнаступления ВСУ, которые разрабатывались высокопоставленными натовскими военными еще с конца прошлого года.

В совместном штабе, который разместили в бывшем командном пункте Закарпатского военного округа, около 300 генералов НАТО и представителей ЧВК, обеспечивающих передачу данных и связь, напряженно работали над планом прорыва ВСУ в южной части страны. Не исключено, что Киев уже имел в распоряжении часть этого плана, так как власти громогласно заявляли о будущих успехах.

Удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» сорвал разработку секретного плана. Как минимум 200 генералов Альянса были уничтожены в бункере. Грамотные действия российской разведки позволили вычислить местоположение натовского штаба и прекратить его деятельность. Одновременно с этим было сорвано и контрнаступление ВСУ, в успех которого сейчас не верят даже представители киевского режима.

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