По заявлению начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, экипажи штурмовых групп ВС Украины, расположенные в районе населенного пункта Червона Диброва в Краснолиманском районе ДНР, были обнаружены расчетами российских беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

После выявления позиций экипажи неприятеля были сразу же уничтожены при помощи ракетного удара, нанесенного штурмовиками ВКС России Су-25.

Сообщается, что на Торском участке Краснолиманского направления артиллеристы российской армии нанесли удары по передвижению военных формирований противника. В результате открытого огня украинская 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада ВСУ понесли потери в личном составе и боевой технике.