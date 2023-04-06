На дороге, ведущей в Артемовск (украинское название Бахмут), российскими силами была уничтожена колонна ВСУ, состоящая из турецкой бронированной техники. Видео пораженного вражеского вооружения было опубликовано в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что колонна противоминных машин Kirpi турецкого производства осуществила попытку проезда к городу Артемовск по одному из проселочных путей. На видеозаписи можно рассмотреть сожженную технику противника, расположенную по обеим обочинам размякшей грунтовой дороги. «Слева и справа на дороге стоят около 10 единиц уничтоженной и увязшей в грязи техники», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские силы юридически взяли под свой контроль город Артемовск. В ночь на 3 апреля бойцы группы «Вагнера» водрузили российский флаг над зданием городской администрации. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, оставшиеся украинские подразделения сосредоточились в западных окраинах населенного пункта.