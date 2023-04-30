В ходе боевых действий за контроль над населенным пунктом Артемовск (украинское название Бахмут) было ликвидировано два иностранных наемника из Канады, которые воевали на стороне вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что один из иностранных наемников по имени Кайл Рональд Портер ранее служил в вооруженных силах Канады и был ликвидирован 27 апреля в боях на территории населенного пункта Артемовск. Портер входил в состав 92-й бригады Вооруженных сил Украины.

Второго иностранного наемника по имени Коул Зеленко был ликвидирован в ходе боевых действий в Артемовске 28 апреля. По информации авторов Телеграм-канала, его родной отец называл Коула «мой Рэмбо» после того, как последний решил принять участие в боевых действиях на территории Украины в составе иностранного легиона ВСУ.

Напомним, что в результате ракетного удара по месту временной дислокации украинских боевиков в Константиновке, расположенной на территории ДНР, было ликвидировано более 200 человек личного состава ВСУ.