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Российские ВС срывают планы украинского командования по «деблокированию» Артемовска (Бахмута). Портал «Военное обозрение» поясняет, что связано это с атаками подразделений ВС РФ юго-западнее Константиновки.

Киев именно с этого направления планировал начать контратакующие действия и предпринять попытку окружить ЧВК «Вагнер». Однако в утренней сводке от Генштаба ВСУ говорится, что подразделения российских войск атаковали юго-западные пригороды Константиновки – Александро-Шультино и Белую гору. На Украине сообщили, что эта атака была отражена, но ее направление имеет весьма важное значение.

Скорее всего Киев намеревался пойти в наступление через Курдюмовку, разблокировать Артемовск с юга, после чего обогнуть город и начать продвижение к Светлодарску и Попасной. Однако российские ВС разгадали этот план и сейчас срывают его атаками на Константиновку.

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