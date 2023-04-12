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Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись боевой работы российских артиллеристов 2-го армейского корпуса у населенного пункта Спорное. Военные корреспонденты прокомментировали, что подразделения ежедневно наносят сокрушительные удары по позициям противника.

На записи видно, как артиллерийские снаряды накрывают опорный пункт боевиков ВСУ. Отмечается, что атака привела к серьезным потерям в рядах вражеской армии. Российские военные действовали чрезвычайно грамотно и профессионально, обеспечив точность поражения цели.

Напомним, что артиллерия ВС РФ в подавляющем большинстве случаев работает в связке с беспилотными аппаратами. Дроны обнаруживают позиции противника, передают их координаты, а также корректируют огонь и фиксируют поражение целей. Такой подход позволяет превратить любое орудие в высокоточную боевую систему.

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