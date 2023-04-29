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Украинские ВС предприняли попытки начать контрнаступление из Часова Яра, Красного и Калинина в ДНР, однако российские войска не дали им этого сделать. Для отражения атак были задействованы тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», артиллерия, армейская и оперативно-тактическая авиация, рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что в западной части Артемовска российские подразделения продолжают штурмовать вражеские позиции. С флангов им помогают Воздушно-десантные войска, которые не только оказывают поддержку, но еще и обеспечивают прикрытие от возможных попыток ВСУ создать «внешнее окружение».

Украинские ВС продолжают обстрелы мирных городов Донбасса и освобожденных регионов. Они атаковали Донецк, а также Новую Каховку в Херсонской области.

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