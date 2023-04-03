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Российская армия в зоне спецоперации успешно отбила ряд атак на юге Украины. Сообщается, что в первые два дня апреля ВС Украины потеряли не менее 90 человек и 14 единиц военной техники. Однако, по данным экспертов, в скором времени украинские военные могут перейти к активному наступлению. Об этом пишут «Известия».

В связи с этим, в Министерстве обороны РФ подчеркивают важность наличия надежной связи при активной обороне. Благодаря ей российские Вооруженные силы могут эффективно и своевременно отражать удары противника.

Тем не менее, российские бойцы на южнодонецком направлении сумели дважды отбить попытки разведки боем и уничтожить разведгруппу неприятеля. На Запорожском направлении также была пресечена попытка вывода украинских диверсионно-разведывательных групп в тыл российских сил, в итоге противник потерял пятерых бойцов.

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