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12 апреля – ИА Discover24.ru. ВС РФ, возможно, будут бороться с беспилотниками неприятеля по-новому. Российские войска в скором времени получат в опытную эксплуатацию дистанционно управляемый снайперский комплекс “Робоснайпер”. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на собственные источники.

Тактико-технические характеристики новой разработки не раскрываются. Однако известно, что она стал продолжением развития проекта “Антимайдан-Рубеж”. Он направлен на ликвидацию дронов противника относительно дешёвым способом, без затрат на дорогостоящие ракеты.

“Робоснайпер” разрабатывался совместно с компанией “Лобаев Роботикс”. Заводские испытания комплекса успешно завершены. Как долго продлится опытная эксплуатация, неизвестно. В ходе неё специалисты должны оценить работу комплекса в боевых условиях, сделать выводы и, возможно, предложить свои корректировки.

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