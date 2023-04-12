ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским военным объектам в Харьковской области. Целями стали Купянск и Волчанск, куда Киев стягивал крупные силы, сообщил портал «Военное обозрение».

Отмечается, что и российские войска в последние недели начали проявлять повышенную активность на Купянском направлении. Западные аналитики уверены, что ВС РФ намереваются вернуть под свой контроль населенные пункты, которые им пришлось оставить из-за осеннего контрнаступления украинской армии.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что Киев начал переброску личного состава и техники к Купянску. Не исключено, что ВСУ пытаются усилить оборону города, чтобы не допустить успешного наступления российских войск.