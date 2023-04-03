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Российские вооруженные силы нанесли удар по 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ на Краснолиманском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, поражены живая сила и бронированная техника украинской бригады. Также сообщается, что российские войска ударили по 81-й аэромобильной бригаде ВСУ на торском участке, что привело к потерям неприятеля в живой силе и технике.

Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян также проинформировал о том, что российские военные уничтожили более 20 украинских националистов под Херсоном. Артиллерийский удар был нанесен по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районе Херсона, поселка Камышаны и села Дарьевка.

Ранее Минобороны РФ заявляло о продолжающихся боях практически на всех направлениях специальной военной операции. Сообщается о значительных потерях противника в живой силе и технике.

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