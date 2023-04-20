Известная российская модель Алеся Кафельникова продемонстрировала своим подписчикам стройную фигуру в купальнике на страничке одной из социальных сетей.

На опубликованных фотографиях россиянка позирует в бикини от известного французского бренда Etam. Модель предстала перед своими поклонниками в нескольких образах. Сначала Кафельникова примерила зеленый и сиреневый купальники с завязками на шее и бедрах, а потом показалась в топе от купальника в сочетании с широкими штанами на резинке с принтом «турецкий огурец».

В описании снимков россиянка написала, что за последний год своей жизни купальник бикини стал предметом ее ежедневного гардероба. Поэтому, как отметила Кафельникова, она настолько привыкла к купальникам, что пытается сочетать их даже с пиджаками для ношения в городе.

Поклонники остались в восторге от новых снимков российской модели. В комментариях они отметили, что «Алеся в этом образе является богемой этого мира».