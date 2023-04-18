ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журнал Newsweek сообщил, что президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность российской армии к столкновениям на других направлениях в случае необходимости.

Недавние военные учения, проведенные Тихоокеанским флотом РФ, подтвердили, что российская армия готова к конфликтам и на других направлениях. Учения прошли на Камчатском полуострове и в них приняли участие около 25 тысяч человек, 89 самолетов и вертолетов и 167 кораблей, включая 12 подводных лодок.

Владимир Путин подчеркнул, что российский флот может применяться в вооруженных конфликтах на любом направлении. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что региональные конфликты являются причиной неспокойной обстановки во многих направлениях, и Россия готова к таким ситуациям.

Офицер британской военной разведки Филип Ингрэм в отставке заявил, что таким способом российский лидер хотел показать, что его армия может осуществлять обычную военную деятельность, несмотря на спецоперацию, которая сейчас проходит на Украине.

Вам может понравиться

EurAsian Times: Россия мастерски сочетает три типа своего оружия для борьбы с HIMARS на Украине

Российские силы, задействованные в СВО на Украине, добиваются больших успехов в сбивании ракет HIMARS с помощью скоординированного применения ЗРК С-300 и «Бук», а также в поражении все большего числа пусковых

Американские умные бомбы JDAM резко дурнеют от российских РЭБ

В издании Politico опубликовали статью о проблемах американских умных бомб JDAM во время конфликта на Украине. Эксперты отметили, что они не показали себя эффективными при поражении целей, и Вооруженные силы

Борис Рожин сообщил о ликвидации офицера ГУР Украины «Лемко» в зоне СВО

Боевик Сергей Лемец с позывным «Лемко», офицер Главного управления разведки Украины, был уничтожен в зоне проведения спецоперации. Эту информацию передал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Представители Минобороны Украины, по