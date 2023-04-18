Журнал Newsweek сообщил, что президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность российской армии к столкновениям на других направлениях в случае необходимости.

Недавние военные учения, проведенные Тихоокеанским флотом РФ, подтвердили, что российская армия готова к конфликтам и на других направлениях. Учения прошли на Камчатском полуострове и в них приняли участие около 25 тысяч человек, 89 самолетов и вертолетов и 167 кораблей, включая 12 подводных лодок.

Владимир Путин подчеркнул, что российский флот может применяться в вооруженных конфликтах на любом направлении. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что региональные конфликты являются причиной неспокойной обстановки во многих направлениях, и Россия готова к таким ситуациям.

Офицер британской военной разведки Филип Ингрэм в отставке заявил, что таким способом российский лидер хотел показать, что его армия может осуществлять обычную военную деятельность, несмотря на спецоперацию, которая сейчас проходит на Украине.