Россия усиленно готовится к украинскому контрнаступлению. В зону СВО отправляется новое вооружение и техника, а на территории самой страны осуществляется модернизация и улучшение ремонтной базы, которая даст возможность быстро устранять неисправности и повреждения боевых систем и вновь отправлять их на поле боя.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что медицинское, материально-техническое и социальное обеспечение армии выступают в качестве приоритетных задач. Чтобы бойцы на линии соприкосновения своевременно получали необходимую технику и вооружение, стремительно наращиваются производственные мощности оборонно-промышленного комплекса. Привлекаются грамотные специалисты высокой квалификации, способные устранять любые проблемы с вышедшими из строя боевыми системами.

Кроме того, как в зоне СВО, так и в приграничных районах РФ полным ходом идет строительство опорных конструкций и оборонительных укреплений.