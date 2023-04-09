9 апреля – ИА Discover24.ru. Руководитель группы военно-технических советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин опубликовал видео с атакой тяжелых ударных дронов на позиции ВС РФ. Он продемонстрировал, как российские военные отбиваются от вражеских летательных аппаратов.

На записи видно, как над позициями российских войск зависают сразу три украинских тяжелых БПЛА. По команде бойцы ВС РФ начинают обстреливать дроны из стрелкового оружия. При этом они находятся в лесном массиве и относительно защищены от ударов беспилотников.

По словам экс-главы «Роскосмоса», налеты украинских дронов уже стали обыденным явлением. Иногда удается сбить беспилотник из автомата, иногда БПЛА просто улетают, так и не выполнив свою боевую задачу.

Российские ВС, напомним, также широко используют разведывательные и ударные дроны, а также барражирующие боеприпасы. Среди последних наиболее популярным является «Ланцет», который весьма успешно охотится на бронетехнику противника.