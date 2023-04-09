ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

9 апреля – ИА Discover24.ru. Руководитель группы военно-технических советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин опубликовал видео с атакой тяжелых ударных дронов на позиции ВС РФ. Он продемонстрировал, как российские военные отбиваются от вражеских летательных аппаратов.

На записи видно, как над позициями российских войск зависают сразу три украинских тяжелых БПЛА. По команде бойцы ВС РФ начинают обстреливать дроны из стрелкового оружия. При этом они находятся в лесном массиве и относительно защищены от ударов беспилотников.

По словам экс-главы «Роскосмоса», налеты украинских дронов уже стали обыденным явлением. Иногда удается сбить беспилотник из автомата, иногда БПЛА просто улетают, так и не выполнив свою боевую задачу.

Российские ВС, напомним, также широко используют разведывательные и ударные дроны, а также барражирующие боеприпасы. Среди последних наиболее популярным является «Ланцет», который весьма успешно охотится на бронетехнику противника.

Вам может понравиться

ВС России уничтожили миномётный расчёт на Запорожском направлении

Снайперы ВС РФ ликвидировали разведывательную группу ВСУ на Южно-Донецком направлении. Украинские боевики попытались в ходе разведки боем обнаружить уязвимые места группировки войск «Восток», однако были своевременно обнаружены и уничтожены. Также

Fox News: Киев перед наступлением проведет самую масштабную с начала СВО мобилизацию

Украина начинает тотальную мобилизацию в рамках подготовки к контрнаступлению, которое может состояться уже в ближайшие два месяца. Аналитик ISW Джордж Баррос рассказал телеканалу Fox News, что очередной призыв будет вдвое

ВС РФ в ночь на 8 апреля атаковали объекты ВСУ в Харькове, Херсоне и Константиновке

В Константиновке неподалеку от Бахмута в ночь на 8 апреля российские ВС уничтожили крупный склад с боеприпасами, сообщил портал «Военное обозрение». Отмечается также, что ночью наносились удары по объектам противника