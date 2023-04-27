Украинская армия усилила переброску вооружения и бойцов на запорожском направлении. Войска ВСУ прибывают в район города Орехова. Об этом у себя в телеграм-канале написал председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов. Его цитирует ТАСС.

По данным, которые привёл Рогов со ссылкой на “средства объективного контроля”, у Орехова движение техники ВСУ стало более интенсивным: на позиции прибывают грузовики, военный транспорт и так далее. В обратную сторону двигаются “одиночные бензовозы”. Ранее столь интенсивного движения на этом участке не наблюдалось. Рогов также отметил, что количество движущейся техники увеличивается с наступлением тёмного времени суток.

До этого Рогов сообщал, что ВСУ на запорожское направления стягивают личный состав.

Эксперты ранее отмечали, что контрнаступление ВСУ, которое киевские власти анонсировали неоднократно, может начаться именно на запорожском или на херсонском направлениях. ВСУ могут попытаться совершить бросок к Крыму или к Азовскому морю.