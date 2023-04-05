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Как следует из заявления члена ВГА Запорожской области и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, вооруженные силы Украины завершили подготовку к масштабному контрнаступлению на Запорожском направлении и готовы пойти в атаку в любой момент по приказу.

По его словам, представители коллективного Запада подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к скорейшему проведению контрнаступления ВСУ. На фоне усталости западного общества от украинского конфликта политики ЕС и США требуют от киевского режима продемонстрировать эффективность натовской военной техники в боевых действиях на фронте.

Рогов добавил, что командование ВСУ закончило формирование ударной группы штурмовых подразделений на Запорожском направлении. По информации российских разведчиков, в настоящий момент в окрестностях Запорожья украинская армия сконцентрировала большое количество западной бронетехники. Еще одним фактором, свидетельствующим в пользу скорого контрнаступления со стороны ВСУ, являются участившиеся обстрелы Мелитополя американскими системами залпового огня HIMARS.

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