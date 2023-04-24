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Командование вооруженных сил Украины начало проводить принудительную эвакуацию мирного населения из поселка Степногорск, расположенного в прифронтовом районе в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, подразделения ВСУ получили приказ провести принудительную эвакуацию мирного населения из поселка Степногорск. При этом подразделения украинской армии также проводят минирование местности в окрестностях указанного населенного пункта. Примечательным является тот факт, что через поселок Степногорск открывается прямая дорога на город Запорожье, резюмировал Рогов.

Напомним, что в сентябре 2022 года на территории Запорожской области прошел референдум, по результатам которого регион вошел в состав Российской Федерации. На сегодняшний день вооруженные силы России контролируют порядка 70% территории области.

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