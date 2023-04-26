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Взрывы в Запорожье ночью прогремели в двух разных районах города. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что удары по областному центру начались в 23:15 26 апреля.

В украинских телеграм-каналах публикуются записи со звуками взрывов в Космическом и Заводском районах. Также местные жители пишут, что после одного из попаданий начался сильный пожар. Однако подробности о пораженных целях пока не раскрываются.

В Запорожье и на подконтрольных Киеву территориях области ВСУ превратили большинство промышленных предприятий и объектов гражданской инфраструктуры в склады ГСМ и боеприпасов, в пункты размещения личного состава и техники, рассказал тот же Рогов. Украинская армия готовится к контрнаступлению на этом направлении и поэтому стягивает силы к областному центру. ВС РФ разрывают логистические цепочки сокрушительными ударами по этим объектам.

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