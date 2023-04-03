Украинские ВС накопили достаточно сил для наступления на Запорожском направлении, поэтому оно может начаться в любой момент. Каждый день разведчики сообщают о прибытии на данный участок новой западной бронетехники, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Он заявил, что украинские СМИ постоянно пишут о Запорожском направлении, пытаясь запугать граждан и лишить боевого духа российских военных. Однако в киевскую пропаганду давно никто не верит.

Сейчас у ВСУ достаточно сил, чтобы начать наступление. Запад требует от Киева активных действий, перехода к контратакующей операции.