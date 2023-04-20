Расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук» ВС РФ в Запорожской области уничтожил украинский штурмовик Су-25. Представитель администрации региона Владимир Рогов сообщил, что пилот успел катапультироваться, в настоящий момент его разыскивают, передает ТАСС.

«В Запорожской области ВВС ВСУ не досчиталась еще одного Су-25. Ведутся поиски пилота», – сообщил руководитель движения «Мы вместе с Россией».

Напомним, что 19 февраля об уничтожении штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что российские силы ПВО уничтожили вражеский самолет в районе Угледара.

Всего с начала СВО российские ВС уничтожили 411 украинских самолетов, 3776 беспилотных летательных аппаратов и 228 вертолетов, отметил Конашенков.