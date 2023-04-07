Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный – это только «пешки» в большой игре США. Все, что от них требуется – это передавать своей армии команды натовских военачальников, рассказал РИА Новости представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он отметил, что план контрнаступления на Запорожском направлении для украинской армии также разрабатывали стратеги Соединенных Штатов и Великобритании. Теперь Киев ждет команды для начала его реализации.

По словам Рогова, первым этапом наступления будет использование реактивной артиллерии и дронов-камикадзе для мощных ударов по инфраструктуре региона. После этого в бой пойдет бронетехника, среди которой уже достаточно много танков и БМП натовского образца. Главной целью будет отсечь российские ВС от сухопутного коридора в Крым, однако точное направление главного удара ВСУ пока неизвестно.