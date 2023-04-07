ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный – это только «пешки» в большой игре США. Все, что от них требуется – это передавать своей армии команды натовских военачальников, рассказал РИА Новости представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он отметил, что план контрнаступления на Запорожском направлении для украинской армии также разрабатывали стратеги Соединенных Штатов и Великобритании. Теперь Киев ждет команды для начала его реализации.

По словам Рогова, первым этапом наступления будет использование реактивной артиллерии и дронов-камикадзе для мощных ударов по инфраструктуре региона. После этого в бой пойдет бронетехника, среди которой уже достаточно много танков и БМП натовского образца. Главной целью будет отсечь российские ВС от сухопутного коридора в Крым, однако точное направление главного удара ВСУ пока неизвестно.

Вам может понравиться

Myśl Polska: поляки не осознают опасность, которую несёт размещение в стране ядерного оружия

Лучше ограничиться системами противоракетной обороны и не размещать в Польше западное ядерное оружие. Последнее несёт с собой массу опасностей, которых поляки, похоже, не осознают. Такую точку зрения высказала обозреватель издания

URA.RU: Дандыкин предупредил об атаках ВС Украины роями дронов

Киев получает от Запада тысячи беспилотников, которые намеревается задействовать для ударов роем по позициям российских войск и приграничным территориям. Об этом порталу Ura.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. Он пояснил,

“РВ”: ВСУ дистанционно взрывают упавшие дроны

“Русская Весна” (“РВ”) сообщило об опасности, которую таят в себе упавшие украинские беспилотники. Издание опубликовало видеокадры, на которых, как утверждается, зафиксирован взрыв сбитого летательного аппарата, после того, как его попытался